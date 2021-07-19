ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 06:20 مساء
حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، 19 يوليو 2021. (وزارة الحج السعودية)

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم. وذكرت (واس) أن تحركات قوافل حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية. وكان الحجاج قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات، وأدّوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.

وعرفة أو عرفات، مسمى واحد لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات، المسمى بجبل الرحمة. ويبلغ ارتفاع الجبل 30 مترًا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وفي وسطه شاخص طوله أربعة أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال، ووتره وادي عرنة.

حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، 19 يوليو 2021. (وزارة الحج السعودية)
حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، 19 يوليو 2021. (وزارة الحج السعودية)
حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، 19 يوليو 2021. (وزارة الحج السعودية)
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