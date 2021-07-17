الأسد يؤدي اليمين رئيسا لسورية لولاية رابعة

الرئيس السوري بشار الأسد، يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة من التليفزيون السوري)

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية رابعة مدتها 7 سنوات بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية نهاية مايو الماضي.

وحسبلقطات نقلها التليفزيون السوري، أدى الأسد أدى اليمين الدستورية في قصر الشعب بحضور أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة وشخصيات سياسية وإعلامية ودينية وغيرهم». واعتبر الرئيس السوري، في خطاب عقب آداء اليمين أن «المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير»

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 % من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.