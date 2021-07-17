بايدن يستقبل الكاظمي في 26 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 08:22 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 26 يوليو في واشنطن، حسب ما أعلن البيت الأبيض، الجمعة. وستتيح هذه الزيارة «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض.

في يونيو الماضي، أكد الكاظمي وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق. وأكد مجلس الوزراء حينها أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأميركي، وصلت إلى مراحل متقدمة والبحث في التفاصيل اللوجيستية لانسحاب القوات الأميركية من العراق الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

ومؤخرًا، أكد الكاظمي أن بلاده طلبت من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهما في العراق. وقال: «طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهما في العراق.. لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة».

وأضاف: «نتواصل مع إدارة الرئيس بايدن، وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي، ونرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها».

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