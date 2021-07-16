قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية

امرأة سعودية تتسوق في متجر بالرياض، (أرشيفية: رويترز)

قرر اتحاد الغرف السعودية اليوم الجمعة، إبقاء المتاجر والمحال مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس، بعدما كانت تُلزم بإيقاف العمل في تلك الأوقات.

وقالت جريدة عكاظ السعودية نقلا عن بيان للاتحاد «تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل، والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة المتسوقين ،نهيب بأصحاب المحال والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات»، حسب وكالة «رويترز».

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق على الأمر.

وربطت الوكالة بين هذا الإجراء وتعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإتباع نهج «أكثر اعتدالا»، مشيرة إلى «تخفيفه قيودا اجتماعية صارمة عبر تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسماح بإقامة حفلات موسيقية وغنائية عامة، ورفع الحظر على السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة».