العراق: اعتقال منفذي عملية اغتيال الباحث السياسي هشام الهاشمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 06:17 مساء
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي. (الإنترنت)

أعلن رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، «القبض على قتلة» الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام.

وقال الكاظمي، في تغريدة على تويتر: «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا بالوعد».

وأضاف: «لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد بل نقوم بواجبنا ما استطعنا خدمة شعبنا وإحقاق الحق».

وهشام الهاشمي مختص في الحركات الجهادية له سمعة عالمية ووجه معروف في المجتمع المدني، وقد تم اغتياله أمام منزله ببغداد في 6 يوليو 2020. 

وكان الباحث منحازا بشكل معلن للانتفاضة الشعبية التي تفجرت نهاية العام 2019 للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

ولقي عشرات المعارضين مصير الهاشمي منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت إلى قمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف مصاب)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراح بعضهم. 

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