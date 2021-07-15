الحريري معتذرا عن عدم تشكيل الحكومة في لبنان: ليعين الله البلد

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة أشهر على تسميته، وقال: «وليعين الله البلد»، وذلك في خطوة من شانها أن تعمق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وأوضح إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي، اليوم الخميس، إن عون طلب «تعديلات» على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه أمس الأربعاء، حسبما ذكرت «وكالة فرانس برس».

ونقل الحريري عن الرئيس قوله: «لن نتمكن من أن نتوافق». وأضاف الحريري: «لذلك قدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة وليعين الله البلد».