«المرصد»: مقتل 8 مدنيين بقصف لقوات النظام شمال غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 01:11 مساء
سوري يفر من قصف قوات النظام على مدينة الأتارب في محافظة حلب، 13 فبراير 2020. (أ ف ب)

قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم طفلان، الخميس، جراء قصف صاروخي لقوات النظام على بلدتين في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ يونيو لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن المرصد مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل جراء قصف بقذائف صاروخية استهدف محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي. وأوضح أن غالبية القتلى هم عمال كانوا ينهمكون بتكسير الحجر في محيط مسبح شعبي.

وقتل ثلاثة مدنيين آخرين، بينهم سيدة وطفل، بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي.

- المرصد السوري: مقتل سبعة أطفال في قصف مدفعي لقوات النظام بإدلب

وتكرر قوات النظام في الأسابيع الأخيرة قصفها على إدلب. وقتل تسعة مدنيين على الأقل في الثالث من الشهر الحالي، خمسة منهم من عائلة واحدة في إبلين.

وكانت حصيلة القتلى تلك الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار، الذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المسلحة، حيّز التنفيذ مارس 2020. 

وجاء وقف اطلاق النار الذي ما زال صامدا رغم الخروقات، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع نحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم.

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات
اقتصاد
«الصحة العالمية»: انتشار سلالة دلتا المتحورة من «كورونا» في 111 دولة
دولى
التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي
رياضة محلية
الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة...
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ضعف تبريد مكيف السيارة.. أسبابه وعلاجه