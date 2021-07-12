مقتل 20 شخصا على الأقل جراء حريق بمركز لعزل مرضى «كورونا» في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 10:42 مساء

أعلن مسؤول طبي عراقي، مساء اليوم الإثنين، مقتل عشرين شخصًا على الأقل في حريق التهم مركزًا لعزل المصابين بفيروس «كورونا» في مستشفى وسط مدينة الناصرية، الواقعة على بعد 300 كلم جنوب العراق، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور حيدر الزاملي، لدائرة صحة ذي قار إن «عدد ضحايا حريق مركز عزل المصابين بكورونا في الناصرية بلغ 20 قتيلًا قضوا حرقًا في المركز الذي تعرض إلى حريق هائل».

وأضاف الزاملي أن «البحث جارٍ عن ضحايا آخرين، وهناك عشرات حالات الاختناق داخل المركز». فيما أفاد مراسل «فرانس برس» بأن الحريق لا يزال يحاصر المرضى داخل المركز الذي تحاول فرق الإطفاء إخماده.

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