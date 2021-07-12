إسرائيل توسع منطقة الصيد قبالة شواطئ غزة

صيادون فلسطينيون في البحر قبالة شاطئ غزة في 22 مايو 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت إسرائيل، الاثنين، المصادقة على توسعة مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، الذي تحاصره، من تسعة إلى 12 ميلًا بحريًا والسماح باستيراد وتصدير بعض المواد والمنتجات. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان «تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى اثني عشر ميلًا بحريًا ابتداء من اليوم (الإثنين) صباحًا»، وفق وكالة «فرانس برس».



وبحسب البيان، فإن هذا القرار جاء «في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة وعقب تقييم الوضع الأمني العام». وأضافت الوحدة أن إسرائيل سمحت «باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد مهمة للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم» أو كرم أبوسالم.



وستسمح إسرائيل أيضًا «بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية» على ما أكد البيان. وأكد البيان أن استمرار هذا الإجراء «مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني».

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، ويبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهونًا بمستوى التوتر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

والأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسببت بنشوب حرائق.

وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل وحماس التي تسيطر على غزّة وقفًا لإطلاق النار أنهى تصعيدًا دمويّاً بين الطرفين استمرّ 11 يومًا وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلًا بينهم طفل وفتاة وجندي.