العراق: العثور على ناشط مناهض لإيران بعد يوم من اختطافه في بغداد

متظاهرون عراقيون يحرقون إطارات أمام مقر محافظة كربلاء. (أ ف ب)

عثرت الشرطة العراقية، مساء السبت، على الناشط العراقي علي مقدام، أحد رموز احتجاجات أكتوبر الشعبية العام 2019 والمعروف بانتقاده الشديد للفصائل الموالية لإيران، بعد اختطافه مساء الجمعة، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

واختفى الناشط في ظروف غامضة، بعد ظهر الجمعة في بغداد، على ما روت والدته لوكالة «فرانس برس»، وأكد مصدر في الشرطة مساء السبت، إنه جرى العثور على الصحفي الشاب الذي اختفى بعد تعرضه لتهديدات في الفترة الأخيرة، في جنوب بغداد ونُقل بعدها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الناشط إنه تعرض للخطف والضرب عقب تلبيته دعوة لموعد في أحد مقاهي حي الكرادة في وسط بغداد، الأمر الذي أثار موجة غضب عبر عنها ناشطون شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المقدام نهاية يونيو مقالًا على موقع معهد واشنطن ندّد فيه بعشرات الاغتيالات التي طالت ناشطين منذ الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2019، وكان المقدام أحد رموز ذلك الحراك الشعبي الذي هزّ العراق مطالبًا بإصلاحات سياسية شاملة والحد من قبضة إيران على البلاد، ووجّه بقمع دموي خلّف أكثر من 600 قتيل وثلاثين آلف جريح واختفاء عشرات من رموزه.

وتعرّض هذا الناشط خلال الفترة الماضية، لتهديدات دفعته للهجرة إلى تركيا والبقاء لبعض الوقت فيها، قبل أن ينتقل إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي، ولم تمض على عودته لبغداد إلا ثمانية أيام فقط، بحسب عائلته.