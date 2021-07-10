إصابة رئيس الوزراء الجزائري الجديد بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 10:30 مساء
رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن عبدالرحمان في العاصمة الجزائر، 28 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أُصيب رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبدالرحمان بفيروس «كورونا المستجد»، وبدأ، السبت، حجرًا صحيًّا يستمر سبعة أيام، وفق ما أعلن مكتبه. 

وجاء في بيان صادر عن مكتب عبدالرحمان أن «نتائج الفحوصات أثبتت إصابة (...) أيمن بن عبد الرحمان بكوفيد-19»، وأضاف أنه «دخل في حجر صحي مدته 7 أيام ابتداءً من اليوم، مع فحص آخر عند نهاية المدة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس». 

وأوضح المكتب أن عبدالرحمان «سيواصل (...) مهامه عن بعد». 

وتجاوزت الجزائر، الجمعة، عتبة 800 إصابة يومية بفيروس «كورونا» للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، فيما تسود البلد الأكثر تعدادًا للسكان في المغرب العربي (44 مليون نسمة) خشية متزايدة من تفاقم الأزمة الصحية. 

تبون يتابع تطور الوباء
على صعيد متصل، ترأس الرئيس عبدالمجيد تبون، السبت، اجتماعًا للجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء، تقرر خلاله «إعادة تفعيل» الإجراءات الوقائية بـ«حزم» و«تسريع» وتيرة التطعيم، وفق ما ذكرت الرئاسة في، بيان.

- 813 إصابة و13 حالة وفاة بـ«كورونا» في الجزائر.. ومحاولات للسيطرة على الوضع

وسبق أن أُصيب تبون البالغ 75 عامًا أيضًا بـ«كوفيد-19» نهاية العام 2020 ودخل مستشفى في ألمانيا لعدة أشهر. 

ويشهد عدد الإصابات ارتفاعًا قويًّا منذ أسابيع في الجزائر مع تفشي المتحورتين «دلتا» و«ألفا». ويكثف الأطباء القلقون الدعوات لاحترام توصيات التباعد والإقبال على التطعيم.

ونصبت خيام لتطعيم الناس في أحياء من العاصمة، حيث يسجل أكبر عدد من الإصابات. كما انطلقت حملة تلقيح، الجمعة، في 13 مسجدًا في الجزائر العاصمة.

ومنذ رصد أولى الإصابات في 25 فبراير 2020، سجلت الجزائر أكثر من 145 ألف إصابة، بينها نحو أربعة آلاف وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
«صداقتنا على المحك».. نيمار يعلق على مواجهة ميسي في نهائي «كوبا أميركا»
رياضة عالمية
كيليان مبابي يلمح لراموس عن مستقبله في «حديقة الأمراء»
رياضة عالمية
وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
الناطقة باسم «الصحة التونسية»: انهيار المنظومة الصحية جراء تفشي لـ«كورونا»
عربى
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
ميسي يعلق على مواجهة نيمار في نهائي كوبا أمريكا
رياضة عالمية
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببتسوانا