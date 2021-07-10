وفاة 18 شخصا في حادث مروري بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 08:14 مساء
آثار الحادث المروري الذي وقع في الجزائر وراح ضحيته 18 شخصا، 10 يوليو 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

توفي 18 شخصًا و أُصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مروري، وقع مساء أمس الجمعة بولاية قسنطينة في الجزائر، جراء اصطدام عنيف بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين.

وجاء في بيان لقوات الدرك الجزائرية، أن الحادث وقع على طريق (قسنطينة- جيجل) في واد ورزق ببلدية بني حميدان، وقد تسبب في وفاة 18 شخصًا (11 امراة و 6 أطفال و رجل) فيما أُصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت.

وتم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي «ابن باديس» بقسنطينة؛ فيما فتحت «مصالح الدرك الوطني» تحقيقًا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

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