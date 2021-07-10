813 إصابة و13 حالة وفاة بـ«كورونا» في الجزائر.. ومحاولات للسيطرة على الوضع

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» و 13 حالة وفاة اليوم السبت، فيما تماثل 528 مريضًا للشفاء؛ وذلك في وقت تحاول فيه السلطات الحد من انتشار الوباء والنسخة المتحورة منه (السلالة الهندية - دلتا)، لا سيما في 10 ولايات.

وبذلك وصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 145 ألفًا و296 حالة، فيما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 100 ألف و911 حالة؛ فضلًا عن 3 آلاف و824 حالة وفاة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ونبهت الوزارة بوجود 49 مريضًا حاليًا في العناية المركزة، مضيفة أن 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة؛ فيما سجلت 18 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات. كما أحصت 19 ولاية أخرى أكثر من عشر حالات.

الجزائر تأمل بتلقيح 70% من المواطنين

كان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، دعا مديري الصحة، الخميس الماضي، إلى رفع وتيرة تلقيح المواطنين باللقاح المضاد للفيروس من أجل بلوغ الهدف الذي وضعته السلطات العمومية، المتمثل في نسبة تلقيح 70% من المواطنين.

وتتعرض 10 ولايات منها ولاية الجزائر لضغط كبير على المؤسسات الصحية بفعل ارتفاع عدد الإصابات، وفق الوكالة؛ فيما تعمل السلطات على مواجهة السلالة الهندية المتحورة للفيروس (دلتا)، وعلاج النقص في عدد الأسرَّة وأجهزة التنفس الصناعي في الولايات التي تعد بؤرة لانتشار الفيروس.