الصومال: اعتداء يستهدف قائدا في شرطة العاصمة مقديشو

انفجار سيارة مفخخة في الصومال. (أرشفيية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة الصومالية وشهود عيان انفجار سيارة مفخخة، السبت، مستهدفة أحد قادة شرطة العاصمة مقديشو، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى.

قال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش، إن «المفوض لم يصب بأذى لكن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا».