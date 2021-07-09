مصر تنظم جنازة عسكرية لزوجة الرئيس الأسبق أنور السادات

الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة المصرية يشيعون السيدة جيهان السادات إلى مثواها الأخير. الجمعة 9 يوليو 2021. (الرئاسة المصرية)

شيعت مصر، اليوم الجمعة، جيهان السادات إلى مثواها الأخير في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وذلك عند النصب التذكاري شرق القاهرة حيث دفن قبر زوجها الراحل الرئيس الأسبق أنور السادات.

ولعبت جيهان السادات التي اغتيل زوجها الرئيس الراحل في العام 1981، دورا مهما في الحياة العامة المصرية، وأعلن عن وفاتها صباح اليوم عن عمر 87 عاما.

وأقيمت مراسم الدفن في النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، ووريت الثرى بجوار زوجها بعد جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراء وشخصيات بارزة وفق مشاهد بثّتها قناة «إكسترا نيوز».

ونعت الرئاسة المصرية في بيان نشره الناطق باسم عبر صفحته على «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام».

وأشار البيان إلى أن جيهان السادات «قدّمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها».

وكان نجلها محمد أنور السادات ذكر الخميس ردا على سؤال لصحيفة «اليوم السابع»، أن والدته في وضع «حرج». بعدما دخولها مستشفى في مصر منذ أسابيع، إثر رحلة للعلاج في الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وقال بيان الرئاسة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر «قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس».

وقالت «فرانس برس» إن الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتسوغ غرد قائلا: «آلمني نبأ وفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس السابق (...) رافقت جيهان زوجها خلال زيارته التاريخية للقدس ووقفت بشجاعة بجانبه خلال عمله الدؤوب من أجل السلام مع دولة إسرائيل».

ولدت جيهان السادات في القاهرة عام 1933 من أم انجليزية وأب مصري. وتزوجت الرئيس الراحل أنور السادات العام 1949. واغتيل زوجها على أيدي إسلاميين في السادس من أكتوبر 1981 وكان في سن الثالثة والستين.

وكانت جيهان السادات الحاملة شهادة دكتوراه في الأدب، مُحاضرة جامعية في مراحل مختلفة من حياتها، في جامعة القاهرة سابقا وأستاذة زائرة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

ونشطت الراحلة في مجال المبادرات الاجتماعية والمشاريع الإنمائية، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري. كما كانت أول سيدة أولى في مصر تخرج بكثافة إلى الحياة العامة إلى جانب زوجها.

الرئيس السيسي يقرأ الفاتحة ترحما على روح السيدة جيهان السادات. الجمعة 9 يوليو 2021. (الرئاسة المصرية)

الرئيس السيسي وقرينته يقدمون واجب العزاء لأسرة السيدة جيهان السادات. الجمعة 9 يوليو 2021. (الرئاسة المصرية)