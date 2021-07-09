وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 11:59 صباحا
السيدة جيهان أرملة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. (ـأرشيفية: الإنترنت)

نعت رئاسة الجمهورية المصرية، السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي منح الراحلة «وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس».

ونشرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية تعزية جاء فيها: «تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وذكر نجلها محمد أنور السادات الخميس ردا على سؤال لجريدة «اليوم السابع»، أن والدته في وضع «حرج» وهي أدخلت الى مستشفى في مصر منذ أسابيع، بعد رحلة للعلاج في الولايات المتحدة.

ولدت جيهان السادات في القاهرة في العام 1933 من والدة انكليزية ووالد مصري. تزوجت أنور السادات العام 1949. واغتيل زوجها على أيدي إسلاميين في السادس من كتوبر 1981 وكان في سن الثالثة والستين.

وعملت جيهان السادات التي كانت تحمل شهادة دكتوراه في الأدب، في مراحل مختلفة من حياتها مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا وأستاذة زائرة في الجامعة الأميركية في القاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

نشطت في مجال المبادرات الاجتماعية والمشاريع الإنمائية، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري، كما كانت أول سيدة أولى في مصر تخرج بكثافة الى الحياة العامة الى جانب زوجها.

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