بايدن: انتهاء الانسحاب الأميركي من أفغانستان في 31 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 09:38 مساء
قوات أميركية تغادر فغانستان. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان سوف ينتهي في 31 أغسطس، معتبرا أن واشنطن حققت أهدافها «بمكافحة التهديد الإرهابي».

وأضاف بايدن إلى الصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لم تتدخل في أفغانستان قبل عقدين «لبناء أمة»، مشددا على أن تلك مسؤولية الأفغان.

كما أعرب عن ثقته في الجيش الأفغاني، معتبرا أن سيطرة حركة طالبان على البلاد ليست حتمية.

وواصل: «لا أثق في طالبان، لكنني أثق بقدرة الجيش الأفغاني. وردا على سؤال إن كانت سيطرة الحركة المتمردة على البلاد حتمية، أجاب: «لا ليست كذلك».

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