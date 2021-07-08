وزارة الصحة التونسية تعلن انهيار المنظومة الصحية في البلاد جراء التفشي السريع لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 06:25 مساء
الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية. (لقطة من مقابلة مع راديو موزاييك إف إم)

أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، اليوم الخميس، انهيار المنظومة الصحية في البلاد مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا في البلاد.

وقالت بن علية، في مقابلة مع راديو «موزايك إف إم» المحلي: «نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق». وأضافت أن «المركب يغرق» داعية الجميع إلى توحيد الجهود للتصدي لمكافحة الفيروس.

وتواجه السلطات التونسية في الوقت الحالي صعوبة في التعامل مع زيادة عدد الإصابات، ما اضطرها إلى فرض عزل عام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى حوالي 465 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، عبر صفحته على «فيسبوك».

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