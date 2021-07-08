المتمردون يواصلون القتال ضد الخرطوم بعد عقد على انفصال جنوب السودان

راقصون من النوبة في جنوب كردفان في مهرجان، 2019. (أ ف ب)

بعد عقد على انفصال جنوب السودان عن الشمال، يواصل رفاق سابقون لا يزالون في السودان قتالهم ضد الخرطوم، برغم الإطاحة بحكم الرجل القوي عمر البشير قبل عامين.

ومن هؤلاء المتمردين عبدالعزيز الحلو، زعيم أحد أجنحة الحركة الشعبية شمال السودان، الذي بدأ رحلته قبل 36 عامًا من أجل إنهاء تهميش الأقليات الأفريقية من قبل الحكومة الإسلامية العربية، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد محادثات مطولة علقت الشهر الماضي «للتشاور»، وقع الحلو الذي يسيطر على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقًا لوقف الأعمال العدائية مع الخرطوم.

وكان مقاتلو الحركة الشعبية شمال جناح الحلو جزءًا من القوات التي انقسمت الآن بين السودان وجنوب السودان على إثر اتفاق سلام موقّع في 2005 أنهى حربًا أهلية استمرت 22 عامًا.

واتفاق 2005 كان طريق جنوب السودان للاستفتاء على استقلاله ليصبح أحدث دولة في العالم في التاسع من يوليو 2011.

وبينما كان جنوب السودان يحتفل باستقلاله، تُرك وراء الحدود حلفاؤه في الحرب في السودان، الذين يضمون أيضًا مسيحيين وأتباع ديانات تقليدية، وسط غالبية من المسلمين.

وانهارت كل الآمال في أن تثمر «المشاورات الشعبية» بين حكومة الخرطوم والمتمردين عن نتائج واندلع قتال عنيف بين الطرفين في يونيو 2011 قبل انفصال جنوب السودان بشهر واحد.

وقال المحلل السوداني في معهد الوادي المتصدع «ريفت فالي» مجدي الجيزولي: «بعد الانفصال أصبح الحلو مثل اليتيم (...) الذي ترك ليقاتل ليوم آخر».

أسلحة «للحماية الشخصية»

لكن جنوب السودان انزلق في صراع طاحن استمر لسنوات. وفي 2017 انقسمت الحركة الشعبية- شمال إلى جناحين. أحد الأجنحة ويقوده المقاتل المخضرم مالك عقار، وقّع في أكتوبر الماضي مع حركات متمردة من إقليم دارفور اتفاق سلام تاريخيًا مع الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بعدوهم القديم عمر البشير في أبريل 2019.

وفي إطار الاتفاق أصبح عقار في مارس الماضي عضوًا في مجلس السيادة الانتقالي. لكن الحلو رفض توقيع اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار، مؤكدًا إصراره على أن تحتفظ قواته بأسلحتها «للحماية الشخصية» إلى أن تتم صياغة دستور للسودان يفصل بين الدين والدولة.

وقال الحلو وهو مسلم لقناة «سكاي نيوز عربية»، العام الماضي، إن عدم فصل الدين عن الدولة هو أساس «الأزمة السودانية التي أدخلت البلاد في حروب أهلية متعددة» منذ استقلالها في 1956.

والحلو (67 عامًا) وُلد في منطقة جبال النوبة ودرس الاقتصاد في جامعة الخرطوم، وانضم إلى التمرد في العام 1985. وقد صعد بسرعة ليصبح «مقاتلًا محترمًا في الحرب»، كما يوصف أيضًا بأنه «رجل المهمات الصعبة»، حسب أعضاء في حركته الشعبية لتحرير السودان - شمال.

والشهر الماضي، قال كبير مفاوضي الحلو في محادثات السلام لوكالة «فرانس برس» إن إحدى القضايا الرئيسية التي لم تحل هي دمج المتمردين في الجيش. وتعذر الاتصال بالحلو للحصول على تعليق.

ويعتقد الجيزولي بأن مطالبته بالعلمانية في المفاوضات هي «تكتيك» لضمان احتفاظ مقاتليه بسلاحهم. وقال إنه «يريد إبقاء قواته سليمة ولا يريد أن يتم استيعابها في الجيش السوداني»، وأضاف: «إذا تم حل مسألة الاحتفاظ بقواته، فسيكون منفتحًا على التوصل إلى تسوية حول العلمانية». لكن هناك مؤشرات على التغيير.

«تعيش على القليل أو لا شيء»

قالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك الشهر الماضي، إن عمال الإغاثة في الأمم المتحدة حققوا «اختراقًا كبيرًا» عندما تمكنوا من الوصول إلى خمس مقاطعات تحت سيطرة الحلو في جنوب كردفان والنيل الأزرق يعيش فيها 800 ألف نسمة، للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في السودان عبدالله فاضل، أن النتائج التي توصلت إليها هذه المهمة قاتمة، موضحًا أنه «تم التخلي بشكل كامل عن هؤلاء الأطفال». وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المناطق كانت «مقطوعة إلى حد كبير عن الدعم» للأشخاص «الذين هم بحاجة ماسة» للغذاء والصحة والتعليم والمياه النظيفة.

قال ممثل برنامج الغذاء العالمي في السودان إيدي رو، بعد تسليم مئة طن من المواد الغذائية الشهر الماضي إن «المجتمعات في هذه المناطق تكافح وتعيش على القليل أو لا شيء منذ عقد». ومع ذلك، فإن الفتح التدريجي للمناطق يعطي «بصيص أمل»، وإن كانت محادثات السلام «لا تزال تحتاج إلى وقت طويل» للتوصل إلى نتيجة.

وأضاف: «مع تحسن الأمن الغذائي والفرص الأخرى ستتمكن العائلات من إعادة الاندماج مع بقية السودان والبدء في التعافي وإعادة البناء». مع ذلك، حذر جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية من أن المتمردين والمجتمعات المهمشة تقليديًا «لايزالون يرون أن الحكومة التي يقودها المدنيون في الخرطوم لا تقدم سوى القليل من الحلول لمشاكلهم».

وقال هورنر: «إذا لم يتم تطبيق حكم يتسم بطابع تمثيلي أوسع، فإن التغيير الكبير في هذه الجيوب - أو حتى عبر أطراف السودان على نطاق أوسع - غير مرجح».