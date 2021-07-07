وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل

الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، الأربعاء، في دمشق عن عمر ناهز 83 عامًا، وفق ما أعلن الاعلام الرسمي السوري.وأكد صديقان لجبريل لوكالة «فرانس برس» وفاة القيادي الفلسطيني بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق الذي تربطه بقيادته علاقة وطيدة.