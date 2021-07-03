6184 إصابة جديدة و82 وفاة بـ«كورونا» في تونس

طبيب يهتم بمريض بـ«كوفيد-19» في مستشفى ميداني في قاعة رياضية في تونس. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» في تونس منذ بداية الجائحة إلى 15 ألفا و261 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 82 وفاة جديدة، أمس الجمعة.

وكشفت الوزارة التونسية في بيان، مساء السبت، عن حصيلة مرتفعة من الإصابات بتسجيل 6184 إصابة جديدة بالفيروس بعد فحص 17 ألفا و647 عينة. في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 360 ألفا و645 شخصا، بعد تعافي 2140 شخصا، وفق تلك الإحصائيات.

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وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية في تونس 35.4%. كما بلغ العدد الإجمالي للمرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة يوم الجمعة، 3401 مريض. ويتواجد حاليا 605 أشخاص في أقسام العناية المركزة بالقطاعين والعمومي والخاص، في حين يخضع 139 مريضا للتنفس الاصطناعي.

وسجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية في ولايات سليانة (57.1%)، تليها القيروان (47.4%)، وفتطاوين (46.9%).