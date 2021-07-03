تظاهرتان معارضة ومؤيدة للرئيس الفلسطيني على خلفية وفاة الناشط نزار بنات

محتجون فلسطينيون يرفعون لافتات مناهضة للرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية . (أ ف ب)

تظاهر مئات الفلسطينيين السبت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«الرحيل»، وذلك في إطار الاحتجاجات على وفاة الناشط نزار بنات الاسبوع الماضي، فيما شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة تظاهرة أخرى تأييدا لعباس.

وتقدمت التظاهرة في رام الله عائلة الناشط نزار بنات، وحمل افرادها صورته فيما حمل مشاركون لافتة كبيرة كتب عليها «إرحل يا عباس». وفي الوقت نفسه حمل المشاركون في التظاهرة في الخليل والتي نظمتها حركة فتح، اعلام الحركة وهتفوا تأييدا لعباس، وفق «فرانس برس».

انقسام

وقال مسؤول ميداني في فتح إن «الجماهير من حركة فتح لبت قرار الحركة وجاءت الى وسط الخليل للحفاظ على السلم الاهلي والوقوف خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».

وفي رام الله شارك سياسيون وممثلون لمؤسسات حقوقية وناشطون في التحرك، وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق حسن خريشة «هذه المسيرة هي رسالة وفاء لنزار بنات صاحب الكلمة الحرة، ورسالة للجهات المسؤولة بضرورة محاسبة الفاعلين».

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وأغلقت قوات من رجال الامن والشرطة الفلسطينية الطريق المؤدي الى مقر عباس في رام الله، تحسبا لوصول المتظاهرين الى هناك. وتشهد الأراضي الفلسطينية انقساما في شأن الناشط نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية. وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في القضية، في حين تحدثت عائلته عن «اغتياله» بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة الفلسطينية.

إسقاط القيادة

وتتهم حركة فتح منظمي التظاهرات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط بأنهم «يستغلون وفاة نزار بنات لإسقاط القيادة الفلسطينية بتوجيهات خارجية». وقال خريشة إن «استمرار التحشيد بهذا الشكل بين مؤيد ومعارض قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الضفة الغربية».

وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في مايو عن قائمة «الحرية والكرامة» المستقلة، لكنّها أرجئت.