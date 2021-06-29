دولة الاحتلال الإسرائيلي تدشن في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية بالخليج

يائير لبيد برفقة وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي لدى افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي. 29 يونيو 2021 . (أ ف ب)

دشن وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، الثلاثاء، في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، داعيًا دول المنطقة إلى «السير على خطى الإمارات والاعتراف بإسرائيل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وزيارة لبيد للإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في سبتمبر العام الماضي. ومن المقرر أن ينتقل بعد أبوظبي إلى دبي، حيث يفتتح رسميًّا قنصلية بلاده في الإمارة، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض «إكسبو 2020 دبي».

الوزير الإسرائيلي يغرد من أبوظبي

وكتب لبيد في تغريدة على حسابه في «تويتر» «قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي» مرفقًا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي، وفي خطاب خلال حفل الافتتاح، قال الوزير إن بلاده ترغب بالسلام مع جيرانها، موضحًا: «لن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا، نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا».

ومنذ تطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيّرت الدولتان رحلات جوية مباشرة وتبادلتا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة، وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن «خلافًا» مع الأردن حول دخول مجاله الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إسرائيلية، سعى نتانياهو إلى منع وزير الخارجية السابق غابي أشكينازي من القيام بزيارة رسمية إلى هناك لمنعه من سرقة الأضواء قبل انتخابات مارس، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي في بيان إن «العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وسينعم بثمارها ليس فقط مواطنو البلدين فحسب وإنما الشرق الأوسط بأكمله»، وبحسب البيان، فإن زيارة لبيد ستستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء وهي بدعوة من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

ولدى وصوله إلى أبوظبي، كتب لبيد في تغريدة أرفقها بصور له في المطار الإماراتي «نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرًا على الترحيب الحار»، ولم يظهر نظيره الإماراتي في الصور، كما أن الإعلام الإماراتي لم يغطِ وصوله عبر نقل مباشر، كما حدث في السابق مع مسؤولين أجانب آخرين.

وقال سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات، إيتان نائيه، في تغريدة قبل أن تحط الطائرة الإسرائيلية «30 عامًا كدبلوماسي، لكن رؤية اللونين الأزرق والأبيض (علم إسرائيل) هنا في مطار أبوظبي، أثناء انتظار وصول وزير الخارجية، أمر مثير للحماسة».

وينتمي لبيد لتيار الوسط وقد هندس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الجديد الذي أنهى أكثر من عقد لنتانياهو على رأس الحكومة، وسعى لبيد إلى الابتعاد عن سياسات رئيس الوزراء السابق، وقال الاثنين إن حكومة نتانياهو قامت بـ«مغامرة مروعة» بالتركيز فقط على العلاقات مع الجمهوريين في واشنطن بدل العمل مع الديموقراطيين أيضًا.

وتأتي زيارة لبيد في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت اتفاقات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها «خيانة» وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع «الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا للسلام مع إسرائيل».

وفي الأشهر الماضية، دفع قمع التظاهرات في القدس الشرقية المحتلة، ثم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أودت بحياة 254 فلسطينيًّا من بينهم 66 طفلًا، الشركاء العرب الجدد للدولة العبرية ومن بينهم الإمارات إلى إدانتها علنًا، وألغت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين مشاركتها في مؤتمر دولي في الإمارات الشهر الماضي.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من الاتفاقات التجارية وازدادت أعداد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في هذا البلد الثري، وسبق لنتانياهو الذي حل مكانه في رئاسة الحكومة نفتالي بينيت، أن أرجأ في فبراير زيارة للإمارات والبحرين، بسبب قيود السفر المتخذة في إطار مكافحة جائحة «كوفيد-19».

وفي أغسطس 2020، دخل مستشار البيت الأبيض السابق غاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، التاريخ في رحلة إلى أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، قبل توقيع الاتفاقات، وكان نتانياهو زار سلطنة عمان في 2018 والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ورافقت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية السابقة ميري ريغيف في أكتوبر 2018 منتخب الجودو الوطني إلى بطولة «أبوظبي غراند سلام» في زيارة غير رسمية، كذلك، شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا في العام ذاته في مؤتمر دولي للاتصالات في دبي، وقال لبيد في حفل افتتاح السفارة «هذه البداية، علينا أن نسمح لاقتصاداتنا بأن تنمو وتزدهر».