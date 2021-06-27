السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 05:38 مساء
العلم السعودي يرفرف في العاصمة الرياض. 22 سبتمبر 2020 . (أ ف ب)

أسفرت عملية مشتركة بين قوى الأمن السعودية واللبنانية عن ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» في ميناء جدة السعودي الواقع على البحر الأحمر، في عملية رحبت بها الرياض وبيروت، وذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أنه جرى ضبط أقراص المخدرات «مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشاد وزير الخارجية اللبناني محمد فهمي، الأحد، بـ«التنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبنانية والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدر كبتاغون قدرت كميته بـ14 مليونًا و400 ألف حبة في ميناء جدة».

وبحسب بيان نشرته الوكالة الوطنية  للإعلام، قال فهمي إن الشحنة كانت قادمة «من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة»، وكانت السعودية علقت في أبريل الماضي استيراد الفواكه والخضار من لبنان، أو السماح بمرورها على أراضيها، بعد ضبط الجمارك أكثر من 5.3 مليون حبة «كبتاغون» مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

وتنشط في لبنان وسورية المجاورة صناعة مخدّر الـ«كبتاغون» الذي يصنّفه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بأنه «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وهو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، وباتت الصناعة أكثر رواجًا، استخدامًا وتصديرًا، مع توسع دائرة النزاعات وعلى رأسها النزاع السوري العام 2011.

 ونجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية مرارًا في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصًا السعودية. وضبطت الجمارك في 3 فبراير، خمسة ملايين حبة «كبتاغون» في مرفأ بيروت، كان من المفترض إرسالها إلى اليونان ثم السعودية، وتشهد العلاقة السياسية بين البلدين فتورًا، على خلفية تعاظم دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة «إرهابية» تنفذ السياسة الإيرانية، خصمها الإقليمي الأبرز.

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