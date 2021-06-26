إصابة رئيس الحكومة التونسية المشيشي بكورونا بعد تلقيه اللقاح منذ شهر

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس. (أرشيفية: أ ف ب)

ذكرت الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أصيب بفيروس كورونا، وذكرت، في بيان، أن رئيس الوزراء سيلغي اجتماعاته، ويواصل عمله عن بُعد. وكان المشيشي قد تلقى تطعيما مضادا لكوفيد-19 في الشهر الماضي.

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وقالت السلطات الصحية إن وحدات الرعاية الفائقة مشغولة بالمرضى بالكامل تقريبا، مضيفة أن الوضع مأساوي، وفق «رويتزر».

وبعد احتواء ناجح للفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تبذل تونس جهودا مضنية لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة. ويبلغ معدل الحالات الإيجابية الآن 36%.

حظر التجول

وأعلنت الحكومة التونسية حظر التجول في البلاد من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، بدءا من اليوم السبت، ضمن جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الحكومة، في بيان الجمعة، إن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا عقدت الخميس، اجتماعها الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، واتخذت عددا من القرارات بناء على عرض تطور الوضح الصحي من قبل اللجنة العلمية والتداول في مقترحاتهم.

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وتابع البيان أنه تقرر تطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة والالتزام، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوئة الفضاءات، وتكليف الولاة بالإشراف على إبرام ميثاق سلامة مع المنظمات والأطراف المهنية لمعاضدة إجراءات التطبيق والمراقبة.

تشديد القيود

كما تقرر تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم، خاصة منها قاعات الأفراح والمؤتمرات والمقاهي والمطاعم، وتحديد طاقة الاستيعاب في الفضاءات الجماعية بـ30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة، ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي.

وفي المجمل سجلت تونس 395 ألف حالة إصابة ونحو 14406 حالات وفاة منذ ظهور المرض في البلاد.