حظر تجول جزئي في تونس لمجابهة انتشار فيروس كورونا

الإعلان عن القرارات الجديدة للحكومة التونسية فيما يتعلق بفيروس كورونا, 24 يونيو 2021. (الحكومة التونسية)

أعلنت الحكومة التونسية حظر التجول في البلاد من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، بدءا من اليوم السبت، ضمن جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الحكومة في بيان الجمعة، إن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا عقدت الخميس، اجتماعها الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، واتخذت عددا من القرارات بناء على عرض تطور الوضح الصحي من قبل اللجنة العلمية والتداول في مقترحاتهم.

وتابع البيان أنه تقرر تطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة والالتزام، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوئة الفضاءات، وتكليف الولاة بالإشراف على إبرام ميثاق سلامة مع المنظمات والأطراف المهنية لمعاضدة إجراءات التطبيق والمراقبة.

كما تقرر تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم، خاصة منها قاعات الأفراح والمؤتمرات والمقاهي والمطاعم، وتحديد طاقة الاستيعاب في الفضاءات الجماعية بـ30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة، ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي.

وبحسب البيان تقرر أيضا، تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بدور العبادة وأماكن العمل والفضاءات التجارية، وتكثيف العمليات التحسيسية وحملات التسجيل والتلقيح وملاءمتها مع خصوصيات مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، وتكليف الولاة بناء على «المعطيات» حول تطور الوضع الوبائي بالجهات والمعتمديات التي يتم إعلامهم بها من قبل وزارة الصحة، بعقد اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية واتخاذ الإجراءات الملائمة.

كما وجهت الحكومة بإقرار الحجر الصحي الشامل، وتطويق المنطقة وعزلها بالنسبة للولايات والمعتمديات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى جديدة تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة، وإن تعذّر ذلك يتم تطويق المنطقة المعنية والمناطق المجاورة لها بالتنسيق بين السلط الجهوية.