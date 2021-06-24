السجن 23 عاما لأميركية سربت لحزب الله أسماء مخبرين لواشنطن في العراق

جنود أميركيون في العراق. (أرشيفية: أ ف ب).

أنزلت محكمة في الولايات المتّحدة عقوبة السجن لمدة 23 سنة بحق مترجمة أميركية كانت تعمل مع «بنتاغون» واعترفت بأنها سربت لرجل مرتبط بحزب الله اللبناني أسماء مخبرين للجيش الأميركي في العراق إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن المترجمة مريم طومسون (62 عاما) أبرمت مع النيابة العامة اتفاقا أقرت بموجبه بأنها مذنبة بالتهم الموجهة إليها، وأضافت أن طومسون اعترفت بأنها زوّدت رجلا لبنانيا معلومات عسكرية سرية مع علمها بأنه سينقلها بدوره إلى حزب الله.

ونقل البيان عن جون ديمرز، المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن العقوبة التي صدرت بحق طومسون «تعكس خطورة أفعالها: لقد خانت ثقة الشعب الأميركي والمصادر التي عرّضتها للخطر والجنود الذين عملت معهم».

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وأظهرت وثائق المحاكمة أنّ طومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج عندما نسجت، في العام 2017، علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنه مرتبط بحزب الله اللبناني، و«قد أصبحت، مع مرور الوقت، مهتمة به عاطفيا».

وفي ديسمبر 2019، وُضعت هذه المترجمة في خدمة القوات الخاصة الأميركية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بشن ضربات على ميليشيات موالية لإيران. وبلغت هذه الضربات ذروتها في الثالث من يناير 2020 حين اغتالت طائرة أميركية مسيّرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، قرب مطار بغداد.

وبعيد اغتيال سليماني طلب الرجل اللبناني من صديقته الأميركية تزويده بأسماء المخبرين الذين قد يكونون ساعدوا الولايات المتحّدة في اغتيال سليماني، فما كان من طومسون إلا أن راجعت ملفّات العديد من مخبري الجيش الأميركي في العراق وزودت صديقها بأسماء ثمانية منهم على الأقل، إضافة إلى معلومات عن تكتيكات الولايات المتّحدة. واعتقلها مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» في 27 فبراير 2020.