السعودية تعيد سفيرها إلى قطر بعد قطع العلاقات منذ 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 04:40 مساء
سفير السعودية الجديد لدى قطر الأمير منصور آل سعود يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية القطري محمد آل ثاني. 21 يونيو 2021 . (أ ف ب)

تسلم وزير خارجية قطر، الإثنين، رسميًّا أوراق اعتماد سفير السعودية، بعد أن أعادت الدولتان الخليجيتان العلاقات بينهما في يناير بعد خلاف مرير استمر ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم الإثنين «نسخة من أوراق اعتماد»،  السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وبحسب الوكالة فإن وزير الخارجية تمنى لـ«سعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه»، مؤكدًا له «تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات».

قطعت السعودية مع  حليفاتها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017 عقب اتهامها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر، لكن في يناير اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ حصول المصالحة، اتُّخذت خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.

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