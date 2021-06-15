«جبهة التحرير الوطني» تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر يليها المستقلون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 08:09 مساء
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي. (الإنترنت)

تصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر رغم تراجع كبير في عدد المقاعد التي نالتها في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة على ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء.

وحلت الجبهة، الحزب الوحيد سابقا، أولى مع 105 مقاعد من أصل 407 تلاها المستقلون مع 78 مقعدا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم الذي كان أعلن تصدره الانتخابات ، فحل ثالثا مع 64 مقعدا على ما أوضح الثلاثاء رئيس السلطة محمد شرفي خلال مؤتمر صحفي، وفق «فرانس برس».

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