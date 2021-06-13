30.2 % نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل مع زوجته الى مركز اقتراع في الضاحية الغربية للجزائر، 12 يونيو 2021. (أ ف ب)

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم السبت بالبلاد بلغت 30.20%، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ورفض الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما كان هناك ترقب لنسبة المشاركة بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي.

لكن الرئيس عبد المجيد تبون رأى في تصريح لصحفيين بعد قيامه بالاقتراع في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة «لا تهم»، وقال: «سبق أن قلت أنه بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية»، وتابع: «رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني أن هناك إقبالا خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وجرت عملية الاقتراع بهدوء في الجزائر العاصمة حيث كان عدد الناخبين قليلا، ولكن سجل توتر في منطقة القبائل حيث كانت المشاركة شبه معدومة.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي لـ«فرانس برس» إن «أعمال شغب» وقعت في بجاية و«الأجواء متوترة» في عديد قرى البويرة. وأوضح أن 17 مركز اقتراع فتحت أبوابها صباحا في بجاية من أصل 500، وفي الساعة 14.00 كانت كل المكاتب مغلقة.

وأورد منسق السلطة الوطنية للانتخابات في تيزي وزو، أن 136 مركز اقتراع و229 مكتبا أغلقت؛ بسبب حوادث، بينها تخريب صناديق. والمشاركة في منطقة القبائل شبه معدومة مع نسبة بلغت 0.79% في بجاية و0.62% في تيزي وزو، حسب أرقام رسمية أولية.