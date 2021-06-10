قصر دخول الأماكن العامة في أبوظبي على غير المصابين بـ«كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوجه يصطفون لإجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» في أبوظبي. (أرشيفية: رويترز.)

قررت السلطات في أبوظبي، ثاني أكثر الإمارات ازدحاما بالسكان في الإمارات العربية المتحدة، قصر دخول المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة اعتبارا من 15 يونيو الجاري على من تم تطعيمهم باللقاح، أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لديهم سلبية.

وأُعلنت القواعد الجديدة، مساء الأربعاء، بعد أن شهدت الإمارات ارتفاعا في الإصابات اليومية على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وفق وكالة «رويترز».

وسجلت الإمارات 2179 إصابة جديدة، أمس الأربعاء، ارتفاعا من 1229 إصابة يوم 17 مايو الماضي. ولا تنشر الإمارات تفاصيل الإصابات في كل إمارة.

قيود جديدة على مرتدي الأماكن العامة في أبوظبي

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن القيود ستسري أيضا على صالات التمرينات الرياضية والفنادق ومنشآتها والحدائق العامة والشواطئ وأحواض السباحة والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف.

- «كورونا» يدفع المستثمرين إلى سوق العقارات في دبي

وسيتعين على الزوار إثبات حصولهم على اللقاح أو إبراز نتيجة سلبية لاختبار حديث للكشف عن فيروس «كورونا» من خلال تطبيق «كوفيد-19» المعمول به في البلاد، والذي يعرض تاريخ التطعيم والاختبارات لكل فرد.

وسيظهر اللون الأخضر على تطبيق الهواتف المحمولة لمن تم تطعيمه أو سجلت اختباراته نتيجة سلبية. وسيكون على من لم يتلقوا اللقاح إجراء اختبار كل ثلاثة أيام للحفاظ على اللون الأخضر على هواتفهم. أما من تلقى جرعتي التطعيم فسيتعين عليه إجراء اختبار كل 30 يوما.

وأعلنت الإمارات الشهر الماضي أن حضور جميع الفعاليات المباشرة والأنشطة الاجتماعية، بما فيها حفلات الزفاف والحانات، سيقتصر على من يستطيعون إثبات حصولهم على التطعيم.

وسجلت الإمارات واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، وهي تتيح لمواطنيها والمقيمين فيها لقاحات «أسترازينيكا» و«فايزر/بيونتك» و«سينوفارم» و«سبوتنيك في». وفي أبوظبي يستطيع من تم تطعيمهم بلقاح «سينوفارم» الصيني الصنع الحصول على جرعة تنشيطية من لقاح «فايزر/بيونتك».