مقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 08:36 صباحا
فتى فلسطيني يقف أمام جدار ألصقت عليه صور «شهداء» فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية، 17 مايو 2021، (ا ف ب)

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مقتل ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر الخميس، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إنه يشتبه بأن أحد الفلسطينيين الثلاثة «نفذ هجوم إطلاق نار على جنود إسرائيليين» في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن القتيلين الآخرين هما «من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية» وشهدا إطلاق النار.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «استشهاد ثلاثة شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة».

وبحسب الوكالة الرسمية فإن «الشهداء هم الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين».

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن القوات الخاصة الإسرائيلية في جنين كانت تسعى «لاعتقال إرهابيين نفذا عملية إطلاق نار»، موضحا أن «فلسطينيا فتح النار على القوات وقتل بالرصاص».

وأشار المسؤول إلى مقتل «فلسطينيين آخرين» اثنين في الموقع نفسه في تبادل لاحق «لإطلاق النار» بعد الحادث الأول. ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية على ما أكد المسؤول الأمني.

من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية «التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر». وأعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين «حدادا على أرواح الشهداء».

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