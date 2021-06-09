تونس تعلن دخولها الموجة الرابعة من فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 05:22 مساء
طبيب يباشر حالة مريض بـ«كوفيد-19» في مستشفى ميداني في قاعة رياضية في تونس. (أ ف ب)

 أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي دخول البلاد رسمياً الموجة الرابعة لجائحة كورونا، مشيراً إلى أنّ 18 ولاية هي حالياً مصنّفة كمناطق ذات خطر مرتفع.

وقال مهدي إنّ «الوزارة تعمل على دعم المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والرفع من نسق عملية التلقيح، ومن ذلك زيارة رئيس الحكومة إلى جنيف لتسريع جلب كميات لقاحات عبر منظومة كوفاكس».

ومن جهة أخرى، نفى الوزير ما جرى تداوله بخصوص وجود جرعات منتهية الصلاحية، مؤكداً أن جميع اللقاحات من نوع «أسترازينيكا»، مشيراً إلى أن 190 جرعة فقط من جملة اللقاحات التي وصلت لتونس تم إتلافها لانتهاء صلاحيتها.

بدوره، حذّر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي أمس الثلاثاء من أنّ توافد المواطنين من الخارج في فصل الصيف على البلاد يمكن أن يسهم فى تفشي الفيروس أكثر، مرجّحاً أن يحمل الوافدون معهم سلالات أخرى للفيروس. وأشار إلى أنّ الوضع الوبائي فى البلاد لا يزال خطيراً، وأنّ عدد ضحايا كورونا المقيمين في أقسام الإنعاش والعناية الفائقة لا يزال مرتفعاً.

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