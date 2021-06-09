المرصد السوري: 11 قتيلا من قوات النظام في ضربات إسرائيلية ليلا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 02:22 مساء
صاروخ منطلق من الدفاع الجوي السوري خلال التصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق، 20 يوليو 2020. (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية، التي استهدفت ليلا مواقع عدة في سورية، إلى 11 قتيلا على الأقل، بينهم سبعة عناصر من قوات النظام، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وشن الطيران الإسرائيلي قبل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء غارات على مناطق عدة في دمشق ومحيطها وفي محافظات حمص وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، حسب المرصد، الذي أفاد، في حصيلة سابقة، بمقتل ثمانية عناصر من قوات النظام ومجموعات موالية لها.

وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن وكالة «فرانس برس» بمقتل «سبعة عناصر من قوات النظام، أحدهم برتبة عقيد، إضافة إلى أربعة مقاتلين من قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام»، مشيرا إلى جرحى في حالات خطرة.

- الدفاعات الجوية السورية تتصدى «لعدوان إسرائيلي»

وقتل العناصر، وجميعهم سوريون، جراء القصف الذي طال وفق المرصد، مركزا للبحوث العلمية قرب قرية خربة التينة في ريف حمص الغربي. واستهدف القصف «مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي» في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لـ«حزب الله» اللبناني جنوب مدينة حمص.

دوي انفجارات وصواريخ في سماء دمشق
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ليلا بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ«عدوان إسرائيلي»، من فوق الأراضي اللبنانية. واستهدف القصف، وفق ما نقلت عن مصدر عسكري «بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية». وأضاف: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات».

وفي دمشق، قال مراسلو «فرانس برس»، إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا صواريخ مضادات جوية في سماء العاصمة. والضربات الإسرائيلية هي وفق عبدالرحمن «الأولى في سورية منذ الحرب الأخيرة في غزة» بين «إسرائيل» وحركة «حماس».

وخلال السنوات الماضية، شنت «إسرائيل» مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. وتشهد سورية منذ منتصف مارس 2011، نزاعا مدمرا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين.

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