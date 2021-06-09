مقتل 8 جنود سوريين في الضربات الإسرائيلية على حمص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 08:39 صباحا
صاروخ منطلق من الدفاع الجوي السوري خلال التصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق، 20 يوليو 2020. (ا ف ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثمانية من جنود سوريين على الأقل في الضربات الإسرائيلية الليلية على محافظة حمص وسط البلاد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن خمسة جنود بالجيش، وثلاثة تابعين الدفاع الوطني، قتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل «الثلاثاء - الأربعاء» في عدد من المناطق، بينها إحدى ضواحي حمص، حسب تصريح إلى وكالة «فرانس برس».

وأوضح عبدالرحمن، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي شرقي قرية خربة التين، كما انفجر مستودع للذخيرة يعتقد أنه تابع لـ«حزب الله» اللبناني، في المنطقة ذاتها.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، غارات على عدة مناطق سورية في دمشق ومحيطها، وفي محافظات حمص وحماة واللاذقية، وفق المرصد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، وأسقطت بعض الصواريخ المعادية.

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