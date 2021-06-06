821 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر

طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا». (الإنترنت)

سُجلت 821 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 799 حالة شفاء، و41 حالة وفاة جراء الوباء، على ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في مصر إلى 267 ألفا و171 حالة بينها 195 ألفا و871 شفاء و15309 وفيات، وفق النشرة الوبائية اليومية المنشورة على صفحة الوزارة المصرية بموقع «فيسبوك»، والتي تخلو من عدد العينات المفحوصة.

وأكدت وزارة الصحة مواصلة رفع استعداداتها بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، موضحة تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر».

وتنتظر مصر بنهاية شهر يونيو الجاري إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لفيروس «كورونا» بعد تصنيعها محليا وذلك لتوزيعها على أكثر من 400 مركز على مستوى المحافظات المصرية مخصص لتلقي اللقاحات.