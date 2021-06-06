«بترا»: إصابة أفراد من قوات الأمن الأردنية في «هجمات مسلحة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 12:42 صباحا
العلم الأردني يرفرف. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في ساعة متأخرة من مساء السبت، وقوع «هجمات مسلحة» خلال الساعات الماضية على القوات الأمنية في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار «الملكة علياء»، الدولي ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن.

وقالت الشرطة إن أربعة من أفراد قوة أمن «تعاملت مع أعمال شغب في منطقة ناعور أصيبوا وهم قيد العلاج»، وفق ما نقلت وكالة أنباء «بترا» الرسمية.

ونقلت «رويترز» عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن «قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور؛ ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم في المستشفى وهم قيد العلاج».

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