غزة: وصول معدات هندسية وطواقم فنية مصرية للتحضير لإعادة الإعمار

بلدوزرات ومعدات مصرية لدى وصولها لقطاع غزة.(الإنترنت)

أرسلت مصر، الجمعة، قافلة تضم أطقما فنية ومعدات هندسية لرفع الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي لغزة خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس والتحضير لعمليات إعادة الإعمار، بحسب بيان رسمي.

وأوضح البيان أنه بـ«تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة، في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها».

وأضاف البيان أن هذه القافلة ستعمل على «تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار»، وبثت قنوات التلفزيون المحلية صور شاحنات وجرافات وهي تعبر من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وفي العشرين من مايو، أعلن الرئيس المصري تخصيص 500 مليون دولار مساعدة في إعادة إعمار غزة، على أن تشارك الشركات المصرية في هذه الأعمال، كما أرسلت مصر عبر معبر رفح مساعدات غذائية إلى غزة واستقبلت جرحى من القطاع لمعالجتهم في المستشفيات المصرية.

وفي الفترة من 10 إلى 21 مايو، قتل 254 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة من بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات المحلية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع عن مقتل 12 شخصا من بينهم طفل وفتاة وجندي، بحسب الشرطة.