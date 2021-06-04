تونس: منظمة الأزمات الدولية تدعو السلطات إلى إصلاح تدابير مكافحة الإرهاب

شبان يرشقون قوات الأمن بالحجارة بمدينة سليانة بتونس. 16 يناير 2021.(أ ف ب)

دعت منظمة «الأزمات الدولية»، الجمعة، السلطات التونسية إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب، محذرة من إمكانية أن تسهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبين الباحث مايكل العياري في تقرير نشرته المنظمة الجمعة بعنوان «تراجع الإرهاب في تونس؟، أن «البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة»، حيث شهدت تونس منذ ثورة 2011 انتشارا لحركات وجماعات متطرفة مسلحة نفذت هجمات دموية استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحا واشتدت وتيرتها في العام 2015.

وشارك الآلاف من التونسيين في القتال ضمن جماعات جهادية تابعة لتنظيم «داعش» في العراق وليبيا وسورية ما بين 2011 و2016، كما نفذ تونسيون أربع هجمات في فرنسا وألمانيا في 2016 و2021، غير أن وتيرة الهجمات تقلصت في البلاد منذ أن فشل هجوم شنه مسلحون على الحدود التونسية الليبية واستهدفوا مدينة بن قردان جنوب البلاد في العام 2016.

وأكدت منظمة الأزمات الدولية استنادا إلى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين الأساسيين «عقبة بن نافع» التابع لتنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي و«جند الخلافة» المقرب من تنظيم «داعش»، فقدا ثلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا يضمان سوى نحو ستين شخصا.

ويقاتل حاليا مئتا تونسي في منطقة الشرق الأوسط ونحو مئة في منطقة الساحل ضمن جماعات جهادية، وفي تقدير المنظمة فإن تأثير الجماعات السلفية الجهادية على الشباب تراجع ولم تعد تعتبر حلا «ضد النظام».

وتحذر الأزمات الدولية من أن التدابير القمعية يمكن أن «تقوي أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات» وتغذي موجة جديدة من عنف المتطرفين.

ويجب على ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ عددهم 2200 شخص المسجونين بتهمة «الإرهاب» أن «يغادروا السجون التونسية في السنوات الثلاث المقبلة»، بعد أن عانوا من ظروف الاحتجاز «المؤدية إلى العودة إلى الإجرام».

كما أن الرقابة الإدارية المسلطة على بضع عشرات من الأشخاص الذين غادروا السجون التونسية، «يمكن أن تدفع بعضهم إلى التقرب من الجماعات الجهادية».

وتقترح المنظمة إصلاح ترسانة القوانين المتعلقة بالتجاوزات على غرار تخفيض مدة التوقيف وتحسين احترام حقوق الإنسان خلال المحاكمات وتنقيح قانون حال الطوارئ.