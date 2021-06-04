لبنان: الحكومة تطلب من الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 11:52 صباحا
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب. (الإنترنت)

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجمعة من الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، بعدما أعلنت أنها «تواجه أزمة مالية غير مسبوقة» قد تمنعها من مواصلة عملها.

وقال دياب في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«النظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها».

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