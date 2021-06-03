منظمة العفو تطالب العراق بالكشف عن مصير 643 مفقودا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 11:31 صباحا
متظاهرون عراقيون خلال صدامات مع قوات الأمن بعد تظاهرة على جسر السنك في بغداد. (أ ف ب)

طالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية العراق، الخميس، بالكشف عن مصير 643 رجلا وشابا سُنيا خطفوا قبل خمس سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية، باتت مذاك منضوية في الدولة. 

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية لـ«الحشد الشعبي»، التحالف الذي تهيمن عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة (غرب) في يونيو 2016، من تنظيم «داعش» الذي كان يهيمن على المحافظات السنية في البلاد حينها، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي الثالث من يونيو وفيما كان «آلاف» النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ«أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسن يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم». 

ويضيف التقرير أنه «في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون»، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا «للتعذيب وإساءة المعاملة». 

تحقيق رسمي لم تنشر نتائجه قط
ومنذ الخامس من يونيو، شكل رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي لجنة تحقيق، فيما كانت انتهاكات تنظيم «داعش» والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف، تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد. 

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لكن «نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط»، وفق منظمة العفو، التي أوضحت أن «عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها». 

وخلال الحرب ضد تنظيم «داعش»، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها الأطراف كافة. وكان النزاع سببا للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بين الشيعة والسنة، أو إثنية بين الأكراد والعرب. 

رسميا، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفيا، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفرادا و«جهاديين» دون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعليا إلى تنظيم «داعش».

ويقول السنة في العراق إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة تنظيم «داعش»، حيث أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم. 

 ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حاليا خصوصا بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية «16 مخيما على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة»، وفق تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش». 

ويعود هؤلاء النازحون الذين أرغموا على مغادرة قراهم، غالبا إلى بيوت مدمرة أو لا يلقون ترحيبا من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم «إرهابيون».

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