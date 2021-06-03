واشنطن تعرض 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم تنظيم «القاعدة» ببلاد المغرب

الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبوعبيدة يوسف العنابي. (الإنترنت)

عرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي إلى تحديد مكان وجود زعيم تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي أبوعبيدة يوسف العنابي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن المطلوب الجزائري، المعروف أيضا باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمبر 2020 زعيما للتنظيم خلفا لمواطنه عبدالمالك دروكدال، الذي قُتل في يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

- العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»

وأضافت: «نشجع أي شخص لديه معلومات عن أبوعبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصية إلى المكافآت من أجل العدالة عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب (...) علما أن الاتصالات والمعلومات كافة ستبقى في سرية تامة».

والعنابي كان زعيما لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول لـ«القاعدة» في بلاد المغرب، وهو مُدرج منذ سبتمبر 2015 على القائمة الأميركية للإرهابيين العالميين، ومنذ فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، وفق البيان.

وحصل تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي على ولاء عديد الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين».