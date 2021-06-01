إسبانيا: القضاء يبدأ في الاستماع إلى زعيم جبهة «بوليساريو»

زعيم جبهة «البوليساريو» إبراهيم غالي. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ القضاء في إسبانيا، الثلاثاء، الاستماع إلى زعيم جبهة «بوليساريو» إبراهيم غالي الذي رفعت شكويان في حقه بتهمة «التعذيب» وارتكاب «مجازر إبادة»، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وادخل غالي زعيم «الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» المعروفة بـ«بوليساريو» في أبريل إلى المستشفى في لوغرونيو، بسبب مضاعفات إصابته بـ«كوفيد-19»، ويخضع للاستجواب عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا من أحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد في جلسة مغلقة على ما أفاد مصدر قضائي.

ولم يوجه الاتهام إلى غالي في أي من هذين الملفين. وفي ختام التحقيق، سيقرر القاضي بشأن الملاحقات قضائية من عدمها، إلا أن هذه الجلسة هي محط اهتمام كبير في مدريد والرباط، على حد سواء بعد توتر على أعلى المستويات في الشهر الأخير بلغ ذروته مع وصول نحو عشرة آلاف مهاجر في منتصف مايو إلى جيب سبتة الإسباني.

ويعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل «الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية» رفعها العام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة بوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد أنه كان ضحية «تعذيب» في مخيمات اللاجئين الصحراوية في تندوف في الجزائر، وكانت هذه الشكوى حفظت، لكن أعيد فتحها مطلع السنة الحالية.

ويعود الملف الثاني إلى العام 2007، وكان قد حفظ أيضا، وأعيد فتحه مع وجود زعيم «بوليساريو» في إسبانيا، وتقدمت بالشكوى العام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بتهمة ارتكاب «مجازر إبادة» و«اغتيال» و«إرهاب» و«تعذيب» و«إخفاء» في مخيمات تندوف على ما أفادت هذه المنظمة ومقرها إسبانيا.

ورفض القاضي مصادرة أوراق غالي الثبوتية لمنعه من مغادرة إسبانيا كما يطالب مقدمو الشكوى، مشددا على عدم وجود «مؤشرات واضحة» على «مشاركة» زعيم «بوليساريو» في الأفعال الواردة في الشكوى الثانية، وكان غالي دعي إلى المثول في إطار هذه الشكوى العام 2016 عندما كان يفترض أن يتجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دعم للشعب الصحراوي لكنه ألغى زيارته في نهاية المطاف.

واعتبر المغرب أن الأزمة «لن تحل بالاستماع» إلى غالي فقط، مشددا على أنها «تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها». وشددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل «اختبارا لمصداقية الشراكة» بين البلدين.

ورد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقوله إن «من غير المقبول أن يهاجم المغرب حدود إسبانيا من خلال السماح لمهاجرين بدخول سبتة بسبب خلافات على صعيد السياسة الخارجية».

وذكرت جريدة «إل باييس» الإسبانية أن زعيم بولريساريو وصل إلى إسبانيا فيما «حياته بخطر» بسرية تامة في 18 أبريل على متن طائرة طبية وضعتها في تصرفه الرئاسة الجزائرية حاملا «جواز سفر دبلوماسيا».

وادخل بعد ذلك إلى المستشفى في لوغرونيو تحت اسم مستعار لـ«أسباب أمنية»، ما دفع القاضي إلى إيفاد عناصر من الشرطة مطلع مايو إلى المكان للتحقق من هويته وإبلاغه بالاستدعاء، وردا على استقبال غالي الذي تعتبره الرباط «مجرم حرب»، فتحت القوات المغربية قبل أسبوعين الحدود مع سبتة ما أثار موجهة هجرة غير مسبوقة.

وتطالب «بوليساريو» مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء تقرير مصير في الصحراء الغربية أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على ثلثي هذه المنطقة الصحراوية منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع من ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.

وكانت الجبهة أعلنت استئناف القتال، في نوفمبر الماضي، بعد حوالى ثلاثة عقود من سريان وقف لإطلاق النار، وقد جاء ذلك إثر تنفيذ المغرب عملية عسكرية في منطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية.