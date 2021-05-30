وزير الخارجية القطري: لا يوجد أي دافع لعودة العلاقات مع النظام السوري حاليا

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا، وذلك بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة الأسبوع الماضي في انتخابات وصفتها المعارضة والغرب بأنها مهزلة.

وقال وزير الخارجية في مقابلة مع تليفزيون العربي، ومقره بريطانيا، أذيعت يوم الجمعة «لم نرَ أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن.. لم نرَ أي تقدم في ذلك. هناك استمرار في نفس النهج والسلوك». وأضاف الشيخ محمد: «لا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري.. النظام السوري يرتكب جرائم بحق شعبه»، وفق «رويترز».

وقالت الحكومة السورية إن الانتخابات التي جرت، يوم الأربعاء، تظهر أن الأمور في البلاد تسير بصورة طبيعية رغم الحرب التي قتلت مئات الآلاف وشردت 11 مليونا. وخفضت دول عربية خليجية مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دمشق في 2012 أو أغلقت مقار بعثاتها الدبلوماسية في سوريا بعد حملة الحكومة على الاحتجاجات في بداية الصراع.

وعاودت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في أواخر 2018 في محاولة لمواجهة نفوذ دول غير عربية في سوريا مثل إيران التي تدعم مع روسيا الأسد، ومثل تركيا التي تدعم جماعات من المعارضة المسلحة. ولدى الإمارات قائم بالأعمال في سوريا. وأوفدت سلطنة عمان، وهي من الدول العربية القليلة التي أبقت على العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، سفيرا إلى هناك في 2020.