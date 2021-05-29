وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 10:51 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا الأحد، نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي؛ لإجراء محادثات، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن بيان مقتضب للوزارة المصرية، اليوم السبت، لم يكشف مزيد التفاصيل.

وتعمل مصر مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين آخرين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين «إسرائيل والفلسطينيين». وعملت علاقات مصر الممتدة مع الجانبين على تسهيل التوصل لوقف إطلاق النار.

ونقلت «رويترز» عن موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي إفادته بأن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل من المقرر أن يتوجه إلى «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية، يوم الأحد، للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومسؤولين من حرك «حماس». 

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