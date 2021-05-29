الصومال: الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال 60 يوما

الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في مقديشو 1 مايو 2021.(أ ف ب)

أعلنت الحكومة الصومالية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى «خلال ستين يوما»، وذلك بعدما أدى إرجاؤها إلى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، ففي منتصف أبريل، أثار التمديد عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، المعروف باسم فرماجو، التي انتهت في 8 فبراير دون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة.

وأدت هذه الأزمة إلى قطع التوازن الأمني الهش وأيقظت ذكريات الحرب الأهلية، حيث غادر جنود مراكزهم في المناطق الريفية للمجيء والقتال إلى جانب زعيمهم السياسي في العاصمة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومطلع مايو، وفي بادرة تهدئة كلف فرماجو أخيرا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن، ودعا روبلي إلى عقد اجتماع بين كل المسؤولين السياسيين. والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى الخميس بحفل رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة.

وقال نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف الذي تلا البيان إن «المنتدى التشاوري الوطني اتفق على إجراء انتخابات بحلول 60 يوما»، مضيفا: أن «المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف تنظيم الانتخابات».

وفي خطاب له تحدث رئيس الوزراء عن «يوم تاريخي» مؤكدا أن المحادثات جرت في أجواء «احترام وصبر ووفاق»، وقال روبلي: «أتعهد الإشراف بشكل عادل على العملية من أجل إجراء انتخابات عادلة وشاملة، وأدعو الأطراف إلى أن يسامحوا بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين».

وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق بحيث ينتخب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس، وكانت الأمم المتحدة اعتبرت في السابق أن اعتماد نظام مباشر «شخص واحد صوت واحد» سيكون أساسيا لإرساء الديمقراطية في الصومال بعد عقود من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتشهد البلاد صراعات سياسية حادة ومشاكل لوجستية وتمردا تخوضه حركة «الشباب الإسلامية»، غير قادرة على بلوغ هذا الهدف، وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد أبرمت في 17 سبتمبر اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو بحسب هذا النظام غير المباشر، لكن العملية لم تؤد إلى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند إلى تفاهم على تنظيم الاتفاق.

ومن بين النقاط الخلافية التي بحثت تشكيلة اللجان الانتخابية وكذلك إجراء التصويت في غيدو في جنوب غرب الصومال على الحدود مع كينيا، وهي منطقة من جوبالاند كانت في الآونة الأخيرة مسرحا لمعارك دامية بين القوات الوطنية والمحلية، ورحبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بـ«النهاية السعيدة» للقمة التي انتهت الخميس.

وقالت في بيان: «ندعو الآن كل الأطراف إلى التقدم سريعا لتنظيم انتخابات شاملة وشفافة دون تأخير»، مضيفة: أن «الشركاء الدوليين مستعدون لدعم القادة الصوماليين من أجل تطبيق هذا الاتفاق التاريخي»، وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال جيمس سوان شدد في خطاب ألقاه أخيرا أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق «قابل للتطبيق».

وقال سوان: «دون مثل هذا الاتفاق مع حسن النية والصدق اللازمين لتطبيقه، فإن التقدم الذي تحقق في الصومال في السنوات الماضية يمكن أن ينعكس ويؤديإلى خطر عدم استقرار وانعدام أمن».

وأحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة «الشباب الإسلامية»، لكن كثرا رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصد لحركة «الشباب الإسلامية» المتطرفة.

ولا يزال الإسلاميون يسيطرون على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية ويشنون بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد.

أما حكومة مقديشو، فلا تسيطر سوى على قسم ضئيل من أراضي البلاد مدعومة بقوة «أميصوم» التابعة للاتحاد الأفريقي التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة وتعد نحو عشرين ألف عنصر.