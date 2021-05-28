بوتين: إعادة انتخاب بشار الأسد يؤكد سلطته السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 12:25 مساء
اجتماع عبر الإنترنت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الاسد. (أ ف ب)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بشار الأسد على فوزه في الانتخابات الرئاسية في سورية الذي اعترض عليه الغرب، مؤكدا في برقية أن هذا الفوز يؤكد «سلطته السياسية العليا».

ونقل الكرملين في بيان عن بوتين أن «نتائج التصويت أكدت تماما سلطتكم السياسية العليا وثقة مواطنيكم»، مضيفا أن رئيس الدولة سمح في نظر السوريين بـ«استقرار سريع للوضع» في البلاد التي تشهد نزاعا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما رحبت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، بفوز بشار الأسد «المقنع» في الانتخابات الرئاسية في سورية، منددة بالانتقادات الغربية لحليفها الكبير.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «الفوز المقنع والحاسم لرئيس البلاد يشكل خطوة مهمة لتعزيز استقرار» سورية.

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