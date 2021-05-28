سورية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 12:00 صباحا
الرئيس السوري بشار الأسد( أرشيفية: إنترنت)

فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء وانتقدتها بشدّة المعارضة والدول الغربية، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ ليل الخميس.

وقال صبّاغ في تصريح بثّ التليفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء إنّ الأسد «فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها95.1 % من عدد أصوات المقترعين الصحيحة التي زادت عن 14 مليون مقترعاً»، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال بلغت 78.4%، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في داخل سوريا وخارجها بلغ 14,239,140 مقترعاً من أصل 18.1 مليون ناخب مسجّلين على قوائم الناخبين، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال على التصويت بلغت 78.64%.

أما المرشّحان الآخران اللذين نافسا الأسد في هذه الانتخابات، وهما الوزير والنائب السابق عبد الله سلّوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وكلاهما غير معروف على نطاق واسع، فحصلا على 1.5% و3.3% من الأصوات على التوالي.

وهذا ثاني استحقاق رئاسي تشهده سوريا منذ اندلع النزاع فيها في 2011، وقد جرت الانتخابات في المناطق الخاضعة فقط لسيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة (شمال وشمال غرب). وفي 2014 أعيد انتخاب الأسد بأكثرية 88% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.

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