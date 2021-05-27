الصومال تعلن إجراء انتخابات خلال ستين يوما

نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مقديشو. (أرشيفية: رويترز)

أعلن مساعد وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف، الخميس، أن الانتخابات في الصومال «ستجرى خلال ستين يوما»، وذلك خلال تلاوته بيانا يلخص أبرز نقاط اتفاق تم التوصل إليه في هذا الصدد، وفقا لـ«فرانس برس».

ويتفاوض القادة الصوماليون، منذ السبت في مقديشو، بشأن هذه الانتخابات التي أدى إرجاؤها إلى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد في القرن الأفريقي.

وأعلن وزير الخارجية الصومالي، محمد عبدالرزاق، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، أنه تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» في الصومال لتنظيم «انتخابات جامعة وذات مصداقية وحرة وعادلة».

وزير خارجية الصومال يعلن التوصل لـ«اتفاق مبدئي» على إجراء «انتخابات حرة»

وبدأ القادة الصوماليون، السبت 20 مايو الجاري، محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تنتهي المحادثات رسميا الخميس.

ودعا رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، بداية مايو الجاري زعماء المناطق الخمس في البلاد إلى اجتماع في 20 مايو من أجل «التوصل إلى الصيغة النهائية» لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وفق ما ذكر الناطق باسم الحكومة.