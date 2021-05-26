السودان ينفي اندلاع اشتباكات عسكرية مع الجيش الإثيوبي

مقاتل من الجيش الإثيوبي. (أف ب)

نفى الجيش السوداني، مساء الأربعاء، ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حول وقوع اشتباكات عسكرية مع الجيش الإثيوبي، بمنطقة باسندة على الحدود الشرقية للسودان.

وقال الجيش السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): «انتشرت في بعض الوسائل الإعلامية أخبار تفيد باشتباكات عسكرية بمنطقة باسندة بالحدود الشرقية».

وتابع: «نؤكد للجميع هدوء الأحوال وعدم حدوث أي اشتباكات»، لافتا إلى أن «القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية».

كانت قناة «العربية» ذكرت أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت الأربعاء بين الجيشين السوداني والإثيوبي في منطقة باسندة الحدودية.